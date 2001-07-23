

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ



Н А К А З







N 303 від 23.07.2001

Про організацію роботи закладів (підрозділів)

загальної практики - сімейної медицини





охорони здоров'я

N 308 (



{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерстваохорони здоров'яN 308 ( v0308282-06 ) від 22.05.2006 }



України від 20.06.2000 N 989 (

щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров'я",

плану поетапного переходу до організації первинної

медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини,

затвердженого наказом МОЗ від 11.09.2000 N 214 (

Н А К А З У Ю:

З метою забезпечення виконання постанови Кабінету МіністрівУкраїни від 20.06.2000 N 989 ( 989-2000-п ) "Про комплексні заходищодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров'я",плану поетапного переходу до організації первинноїмедико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини,затвердженого наказом МОЗ від 11.09.2000 N 214 ( v0214282-00 ),



сімейної медицини;

1.1 Примірне положення про амбулаторію загальної практики -сімейної медицини;

{ Підпункт 1.2 пункту 1 втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства охорони здоров'я N 308 ( v0308282-06 ) від

22.05.2006 }



{ Підпункт 1.3 пункту 1 втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства охорони здоров'я N 308 ( v0308282-06 ) від

22.05.2006 }



{ Підпункт 1.4 пункту 1 втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства охорони здоров'я N 308 ( v0308282-06 ) від

22.05.2006 }





закладів (підрозділів) загальної практики - сімейної медицини, що

додаються. 1.5 Примірний перелік лікарських засобів, необхідних длязакладів (підрозділів) загальної практики - сімейної медицини, щододаються.



начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської

міської державних адміністрацій та Головного управління охорони

здоров'я Київської міської державної адміністрації: 2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольськоїміської державних адміністрацій та Головного управління охорониздоров'я Київської міської державної адміністрації:



Севастополя - міські) плани реорганізації мережі закладів

первинної медико-санітарної допомоги до 2005 року, забезпечивши їх

функціонування на засадах загальної практики - сімейної медицини. 2.1 В місячний термін розробити обласні (для міст Києва іСевастополя - міські) плани реорганізації мережі закладівпервинної медико-санітарної допомоги до 2005 року, забезпечивши їхфункціонування на засадах загальної практики - сімейної медицини.



загальної практики - сімейної медицини та медичних сестер

загальної практики - сімейної медицини мережі закладів первинної

медико-санітарної допомоги. 2.2 Проводити укомплектування вакантних посад лікарівзагальної практики - сімейної медицини та медичних сестерзагальної практики - сімейної медицини мережі закладів первинноїмедико-санітарної допомоги.



цього наказу, розробити і затвердити в установленому порядку

статути амбулаторій загальної практики - сімейної медицини. 2.3 На підставі Примірного положення, затвердженого п.1.1цього наказу, розробити і затвердити в установленому порядкустатути амбулаторій загальної практики - сімейної медицини.



практики - сімейної медицини та нормативи їх навантаження привести

у відповідність до наказу МОЗ України від 23.02.2000 N 33

(

охорони здоров'я". 2.4 Штати персоналу закладів і підрозділів загальноїпрактики - сімейної медицини та нормативи їх навантаження привестиу відповідність до наказу МОЗ України від 23.02.2000 N 33 v0033282-00 ) "Про штатні нормативи та типові штати закладівохорони здоров'я".



практики - сімейної медицини необхідними лікарськими засобами та

виробами медичного призначення відповідно до затверджених цим

наказом Табеля оснащення амбулаторії (відділення) загальної

практики - сімейної медицини, Обладнання сумки-укладки лікаря

загальної практики - сімейної медицини, Обладнання сумки-укладки

медичної сестри загальної практики - сімейної медицини, Переліку

лікарських засобів, необхідних для закладів (підрозділів)

загальної практики - сімейної медицини. 2.5 Здійснювати забезпечення закладів, відділень загальноїпрактики - сімейної медицини необхідними лікарськими засобами тавиробами медичного призначення відповідно до затверджених цимнаказом Табеля оснащення амбулаторії (відділення) загальноїпрактики - сімейної медицини, Обладнання сумки-укладки лікарязагальної практики - сімейної медицини, Обладнання сумки-укладкимедичної сестри загальної практики - сімейної медицини, Перелікулікарських засобів, необхідних для закладів (підрозділів)загальної практики - сімейної медицини.



(відділень) загальної практики - сімейної медицини за рахунок

коштів місцевих бюджетів. 2.5 Проводити закупівлю автотранспорту для закладів(відділень) загальної практики - сімейної медицини за рахуноккоштів місцевих бюджетів.



сімейної медицини створювати денні стаціонари та стаціонари вдома

і організувати їх ефективну роботу. 2.6 При амбулаторіях та відділеннях загальної практики -сімейної медицини створювати денні стаціонари та стаціонари вдомаі організувати їх ефективну роботу.



громадян на вільний вибір лікаря і закладу охорони здоров'я, з

наданням пріоритету населенню, яке проживає на дільниці, в межах

діючих нормативів навантаження на 1 лікаря загальної практики -

сімейної медицини. 2.7 Формувати сімейно-територіальні дільниці на основі правагромадян на вільний вибір лікаря і закладу охорони здоров'я, знаданням пріоритету населенню, яке проживає на дільниці, в межахдіючих нормативів навантаження на 1 лікаря загальної практики -сімейної медицини.



Севастополі міських) асоціацій сімейних лікарів. 2.8 Сприяти створенню та роботі обласних (в містах Києві таСевастополі міських) асоціацій сімейних лікарів.



нарад, семінарів, конференцій з поширення та обміну досвідом щодо

впровадження сімейної медицини. 2.9 Забезпечити у 2001 і наступних роках проведення обласнихнарад, семінарів, конференцій з поширення та обміну досвідом щодовпровадження сімейної медицини.



питання щодо стану впровадження сімейної медицини в охорону

здоров'я. 2.10 Щорічно заслуховувати на колегіях та апаратних нарадахпитання щодо стану впровадження сімейної медицини в охоронуздоров'я.



закладів первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної

медицини. 2.11 Щоквартально подавати до МОЗ інформацію про діяльністьзакладів первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейноїмедицини.



інформаційно-аналітичного забезпечення (Вороненко Ю.В.)

продовжувати відкриття кафедр (курсів) сімейної медицини у вищих

медичних навчальних закладах III-IV рівнів акредитації та

забезпечувати підготовку професорсько-викладацького складу для

роботи в них. 3. Головному управлінню освіти, науки таінформаційно-аналітичного забезпечення (Вороненко Ю.В.)продовжувати відкриття кафедр (курсів) сімейної медицини у вищихмедичних навчальних закладах III-IV рівнів акредитації тазабезпечувати підготовку професорсько-викладацького складу дляроботи в них.



(Мельник Ю.В.): 4. Головному управлінню медичних кадрів та державної служби(Мельник Ю.В.):



укомплектування вакантних посад лікарів загальної практики -

сімейної медицини та медичних сестер загальної практики - сімейної

медицини мережі закладів первинної медико-санітарної допомоги. 4.1 Забезпечити організацію проведення роботи стосовноукомплектування вакантних посад лікарів загальної практики -сімейної медицини та медичних сестер загальної практики - сімейноїмедицини мережі закладів первинної медико-санітарної допомоги.



медичних сестер загальної практики - сімейної медицини. 4.2 До 01.10.2001 року розробити положення про атестаціюмедичних сестер загальної практики - сімейної медицини.

5. Головному управлінню економіки (Вовк М.Г.):



зміни і доповнення до штатних нормативів та типових штатів

закладів охорони здоров'я у зв'язку з впровадженням сімейної

медицини. 5.1 У разі необхідності в установленому порядку підготуватизміни і доповнення до штатних нормативів та типових штатівзакладів охорони здоров'я у зв'язку з впровадженням сімейноїмедицини.



праці та соціальної політики і Міністерству фінансів щодо введення

нових умов оплати праці лікарів загальної практики - сімейної

медицини. 5.2 До 01.01.2002 року підготувати пропозиції Міністерствупраці та соціальної політики і Міністерству фінансів щодо введеннянових умов оплати праці лікарів загальної практики - сімейноїмедицини.



допомоги населенню (Гойда Н.Г.): 6. Начальнику Головного управління організації медичноїдопомоги населенню (Гойда Н.Г.):



діяльність лікувально-профілактичних закладів первинної

медико-санітарної допомоги, забезпечивши їх пріоритетний розвиток

у сільській місцевості. 6.1 Продовжити процес впровадження засад сімейної медицини вдіяльність лікувально-профілактичних закладів первинноїмедико-санітарної допомоги, забезпечивши їх пріоритетний розвитоку сільській місцевості.



організацію амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню на

сучасному етапі розвитку охорони здоров'я". 6.2 До 01.03.2002 року підготувати проект наказу "Проорганізацію амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню насучасному етапі розвитку охорони здоров'я".



конференцію з міжнародною участю "Актуальні питання впровадження

сімейної медицини".

6.3 Організувати і провести у вересні 2001 року у м. Львовіконференцію з міжнародною участю "Актуальні питання впровадженнясімейної медицини".



(Пономаренко В.М.) забезпечити проведення моніторингу за

впровадженням сімейної медицини 7. Українському інституту громадського здоров'я(Пономаренко В.М.) забезпечити проведення моніторингу завпровадженням сімейної медицини



Міністерства охорони здоров'я про стан реформування первинної

медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики -

сімейної медицини. 8. Щорічно заслуховувати на колегіях та апаратних нарадахМіністерства охорони здоров'я про стан реформування первинноїмедико-санітарної допомоги на засадах загальної практики -сімейної медицини.



Картиша А.П.

Контроль за виконанням наказу покласти на Заступника МіністраКартиша А.П.



Міністр В.Ф. Москаленко



наказом МОЗ України

від 23.07.2001 N 303

Затвердженонаказом МОЗ Українивід 23.07.2001 N 303

Примірне положення

про амбулаторію загальної практики - сімейної медицини





лікувально-профілактичний заклад, який в межах своєї діяльності

забезпечує проведення комплексу профілактичних заходів з

попередження і зниження захворюваності, інвалідності і смертності,

раннього виявлення захворювань, надає прикріпленому за

сімейно-територіальним принципом населенню кваліфіковану первинну

лікувально-профілактичну допомогу, здійснює його диспансеризацію

та моніторинг за станом здоров'я. 1. Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини -лікувально-профілактичний заклад, який в межах своєї діяльностізабезпечує проведення комплексу профілактичних заходів зпопередження і зниження захворюваності, інвалідності і смертності,раннього виявлення захворювань, надає прикріпленому засімейно-територіальним принципом населенню кваліфіковану первиннулікувально-профілактичну допомогу, здійснює його диспансеризаціюта моніторинг за станом здоров'я.



самостійний лікувально-профілактичний заклад, який є юридичною

особою, має свою гербову печатку. 2. Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини -самостійний лікувально-профілактичний заклад, який є юридичноюособою, має свою гербову печатку.



сімейної медицини приймається територіальним органом місцевого

самоврядування. 3. Рішення про організацію амбулаторії загальної практики -сімейної медицини приймається територіальним органом місцевогосамоврядування.



сімейної медицини визначається територіальним органом управління

охороною здоров'я і затверджується в територіальних органах

місцевого самоврядування. 4. Прикріплене населення до амбулаторії загальної практики -сімейної медицини визначається територіальним органом управлінняохороною здоров'я і затверджується в територіальних органахмісцевого самоврядування.



медицини: 5. Основні завдання амбулаторії загальної практики - сімейноїмедицини:



попередження захворювань, травм та отруєнь, зниження

захворюваності, інвалідності і смертності серед прикріпленого

населення. 5.1 Проведення комплексу профілактичних заходів зпопередження захворювань, травм та отруєнь, зниженнязахворюваності, інвалідності і смертності серед прикріпленогонаселення.



лікувально-профілактичної допомоги в умовах амбулаторії та вдома. 5.2 Надання хворим кваліфікованої первинноїлікувально-профілактичної допомоги в умовах амбулаторії та вдома.



обстеження і лікування хворих, за наявності показань забезпечення

направлення хворих на консультування та госпіталізацію в інші

лікувально-профілактичні заклади. 5.3 Раннє виявлення захворювань, своєчасне амбулаторнеобстеження і лікування хворих, за наявності показань забезпеченнянаправлення хворих на консультування та госпіталізацію в іншілікувально-профілактичні заклади.



для життя станах, нещасних випадках (травми, отруєння і т.д.), за

показаннями забезпечення транспортування хворого в інший

лікувально-профілактичний заклад для надання спеціалізованої

допомоги. 5.4 Надання невідкладної медичної допомоги при загрозливихдля життя станах, нещасних випадках (травми, отруєння і т.д.), запоказаннями забезпечення транспортування хворого в іншийлікувально-профілактичний заклад для надання спеціалізованоїдопомоги.



лікувально-профілактичними закладами щодо обстеження та лікування

хворих. 5.5 Дотримання спадкоємності з іншимилікувально-профілактичними закладами щодо обстеження та лікуванняхворих.



лікарів центральної районної лікарні та обласних

лікувально-профілактичних закладів. 5.6 Забезпечення роботи виїзних бригад фахівців з числалікарів центральної районної лікарні та обласнихлікувально-профілактичних закладів.



диспансеризації, та забезпечення динамічного спостереження за

станом їх здоров'я, проведення лікувально-оздоровчих заходів. 5.7 Своєчасне взяття на облік осіб, які підлягаютьдиспансеризації, та забезпечення динамічного спостереження застаном їх здоров'я, проведення лікувально-оздоровчих заходів.



документів, які засвідчують тимчасову непрацездатність. 5.8 Експертиза тимчасової втрати працездатності і видачадокументів, які засвідчують тимчасову непрацездатність.



стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертну

комісію. 5.9 Направлення у встановленому порядку осіб з ознакамистійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертнукомісію.



порядку повідомлення санітарно-епідеміологічної станції про

інфекційне, паразитарне та професійне захворювання, отруєння

населення, виявлені порушення санітарно-гігієнічних вимог та ін. 5.10 Проведення профілактичних щеплень, у встановленомупорядку повідомлення санітарно-епідеміологічної станції проінфекційне, паразитарне та професійне захворювання, отруєннянаселення, виявлені порушення санітарно-гігієнічних вимог та ін.



прикріпленій території. 5.11 Проведення санітарно-протиепідемічних заходів наприкріпленій території.



профілактики захворювань, покращання репродуктивного здоров'я та

навчання методам планування сім'ї. 5.12 Навчання пацієнтів методам зміцнення здоров'я тапрофілактики захворювань, покращання репродуктивного здоров'я танавчання методам планування сім'ї.

5.13 Гігієнічне виховання дітей та підлітків.



профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих,

передового досвіду роботи амбулаторно-поліклінічних закладів. 5.14 Впровадження в практику сучасних методів і засобівпрофілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих,передового досвіду роботи амбулаторно-поліклінічних закладів.



діяльністю прикріплених фельдшерсько-акушерських пунктів. 5.15 Організаційно-методичне керівництво і контроль задіяльністю прикріплених фельдшерсько-акушерських пунктів.



здоров'я щодо покращання медичного обслуговування населення. 5.16 Подання пропозицій до територіальних органів охорониздоров'я щодо покращання медичного обслуговування населення.



населення та розробка плану оздоровчих заходів. 5.17 Аналіз стану здоров'я прикріпленого до амбулаторіїнаселення та розробка плану оздоровчих заходів.



сімейної медицини: 6. Структурні підрозділи амбулаторії загальної практики -сімейної медицини:

-кабінети лікарського прийому;

-палати денного перебування хворих;

-кабінет функціональної діагностики;



медицини та нормативи їх навантаження встановлюються відповідно до

наказу МОЗ України від 23.02.2000 N 33 (

нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я". 7. Штати персоналу амбулаторії загальної практики - сімейноїмедицини та нормативи їх навантаження встановлюються відповідно донаказу МОЗ України від 23.02.2000 N 33 ( v0033282-00 ) "Про штатнінормативи та типові штати закладів охорони здоров'я".



інструментарієм, обладнанням, твердим інвентарем і господарським

майном проводиться відповідно до затверджених нормативів у

встановленому порядку наказами Міністерства охорони здоров'я

України і Державного комітету статистики України та подає їх у

встановленому порядку. 8. Оснащення амбулаторії медичною апаратурою,інструментарієм, обладнанням, твердим інвентарем і господарськиммайном проводиться відповідно до затверджених нормативів увстановленому порядку наказами Міністерства охорони здоров'яУкраїни і Державного комітету статистики України та подає їх увстановленому порядку.



головний лікар, який призначається та звільняється територіальним

органом місцевого самоврядування. 9. Амбулаторію загальної практики - сімейної медицини очолюєголовний лікар, який призначається та звільняється територіальниморганом місцевого самоврядування.



сімейної медицини здійснює централізована бухгалтерія, згідно з

встановленим порядком. 10. Фінансову діяльність амбулаторії загальної практики -сімейної медицини здійснює централізована бухгалтерія, згідно звстановленим порядком.



медицини затверджується територіальним органом місцевого

самоврядування. 11. Режим роботи амбулаторії загальної практики - сімейноїмедицини затверджується територіальним органом місцевогосамоврядування.



медицини здійснюється відповідно до діючих законів, постанов та

розпоряджень Верховної Ради та Кабінету Міністрів України,

наказів, інструкцій, методичних вказівок Міністерства охорони

здоров'я, територіальних органів місцевого самоврядування за

підпорядкуванням, інших нормативних документів та цього Примірного

положення. 12. Діяльність амбулаторії загальної практики - сімейноїмедицини здійснюється відповідно до діючих законів, постанов тарозпоряджень Верховної Ради та Кабінету Міністрів України,наказів, інструкцій, методичних вказівок Міністерства охорониздоров'я, територіальних органів місцевого самоврядування запідпорядкуванням, інших нормативних документів та цього Примірногоположення.



місцевого бюджету, власних надходжень, благодійних (добровільних)

внесків, пожертвувань від юридичних та фізичних осіб, інших

джерел, не заборонених чинним законодавством.

13. Фінансування амбулаторії здійснюється за рахунок коштівмісцевого бюджету, власних надходжень, благодійних (добровільних)внесків, пожертвувань від юридичних та фізичних осіб, іншихджерел, не заборонених чинним законодавством.



організації медичної допомоги

населенню Н.Г.Гойда

Начальник Головного управлінняорганізації медичної допомогинаселенню Н.Г.Гойда



практики - сімейної медицини втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства охорони здоров'я N 308 (

22.05.2006 }



{ Табель оснащення амбулаторії (відділення) загальноїпрактики - сімейної медицини втратив чинність на підставі НаказуМіністерства охорони здоров'я N 308 ( v0308282-06 ) від22.05.2006 }



практики - сімейної медицини втратило чинність на підставі Наказу

Міністерства охорони здоров'я N 308 (

22.05.2006 }



{ Примірне обладнання сумки-укладки лікаря загальноїпрактики - сімейної медицини втратило чинність на підставі НаказуМіністерства охорони здоров'я N 308 ( v0308282-06 ) від22.05.2006 }



практики - сімейної медицини втратило чинність на підставі Наказу

Міністерства охорони здоров'я N 308 (

22.05.2006 }



{ Примірне обладнання сумки-укладки медичної сестри загальноїпрактики - сімейної медицини втратило чинність на підставі НаказуМіністерства охорони здоров'я N 308 ( v0308282-06 ) від22.05.2006 }



наказом МОЗ України

від 23.07.2001 N 303

Затвердженонаказом МОЗ Українивід 23.07.2001 N 303



необхідних для закладів (підрозділів) загальної практики -

сімейної медицини

Примірний перелік лікарських засобів,необхідних для закладів (підрозділів) загальної практики -сімейної медицини